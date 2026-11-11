Авиакомпанию "Северный ветер" оштрафовали за отказ 25 пассажирам в перелете

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Авиакомпания "Северный ветер" получила штраф в размере 30 тысяч рублей за отказ в перелете из Барнаула в Сочи 25 пассажирам. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в мессенджере MAX.

По информации ведомства, в августе авиаперевозчик отказал в перелете гражданам из-за превышения количества зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту самолета.

"На основании представления прокуратуры авиакомпанией приняты организационные меры, направленные на недопущение нарушения прав пассажиров в дальнейшей деятельности", – подчеркнули в прокуратуре.

В июне авиакомпанию "Уральские авиалинии" оштрафовали на 42 тысячи рублей за нарушение прав пассажиров рейса Москва – Ургенч. Выяснилось, что в феврале рейс U6-2617 задержали более чем на 11 часов, однако пассажиров в нарушение закона не разместили в гостинице на время ожидания.