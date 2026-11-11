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11 ноября, 10:40

Город

Юные горожане выберут имя для щенка кустарниковой собаки из столичного зоопарка

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

На платформе "Активный гражданин – детям" открылось голосование, участники которого выберут имя для щенка кустарниковой собаки, родившегося в Московском зоопарке. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Этим летом в зоосаде на свет появились три щенка. Тогда они были меньше ладони и темно-коричневыми. Через несколько недель животные открыли глаза, начали ходить, а их шерсть стала более рыжей. Сейчас они уже могут играть и общаться с сородичами. В теплое время года малыши часто выходили на улицу, а с наступлением осени начали проводить время в домиках, иногда бывая на прогулках.

Двух щенков назовут зоологи, а юным москвичам предложили назвать третью самку. Участники опроса смогут выбрать два предпочитаемых варианта из пяти предложенных: Льяна, Пури, Оринока, Майя и Искра. Первые четыре варианта указывают на географические названия и народы Латинской Америки – родины кустарниковых собак. Последнее имя придумали исходя из цвета шерсти и характера малышки.

Раздел "Подробнее" позволит участникам опроса больше узнать о предложенных именах и о самих животных. Например, там рассказывается о происхождении названия вида и местах обитания в дикой природе.

Проголосовать смогут горожане в возрасте от 6 до 14 лет, у которых есть стандартная учетная запись на портале mos.ru. За это они получат детские баллы городской программы лояльности "Миллион призов". Их можно обменять на товары и услуги разных организаций, а также направить на благотворительность.

Ранее стало известно, что манул Тимофей из Московского зоопарка набрал более 2 килограммов на зажировке и стал весить порядка 6 килограммов. Специалисты рассчитывают, что в декабре и январе вес животного достигнет пика около 7 килограммов.

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