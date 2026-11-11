В России предложили бесплатно раздавать пенсионерам ледоходы на обувь

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Пенсионерам необходимо бесплатно раздавать ледоходы на обувь. Это поможет защитить их от падений и тяжелых травм при гололеде, заявил глава движения "Россия православная" Михаил Иванов.

"Это простая, недорогая мера, которая может спасти тысячи людей от травм. Ее нужно не просто поддержать, а сделать системной и повсеместной. Ледоходы – это специальные накладки на обувь с шипами, которые надеваются поверх ботинок или сапог", – цитирует его издание "Абзац".

Общественник призвал поручить организацию выдачи органам соцзащиты и муниципалитетам. Как считает Иванов, помощь необходимо предоставлять одиноким пенсионерам, людям с инвалидностью и ветеранам. Накладки также могли бы раздавать волонтеры и церковные приходы, а финансирование можно обеспечить за счет региональных бюджетов.

По словам общественника, соцзащита может составлять списки, а муниципалитеты – выделять помещения и привлекать волонтеров.

Ранее в Госдуме предложили удваивать фиксированную доплату к страховой пенсии с 70 лет. Сейчас удвоение фиксированной выплаты происходит при достижении пенсионером 80 лет. Однако, по словам депутатов, дополнительные расходы на лекарства, медицинскую помощь и уход у многих возникают значительно раньше.

