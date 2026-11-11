Врач Калюжин: овощи и рыба в рационе замедляют старение сердца

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Старение сердца можно замедлить, если каждый день двигаться и есть много овощей и рыбы. Об этом News.ru рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

Профессиональный спорт не обязателен, главное – регулярное движение. По словам врача, подойдут быстрая ходьба, плавание, велосипед и активная работа по дому: они улучшают кровоток, помогают снизить давление и сохранить эластичность сосудов.

Питание напрямую влияет на возраст сердца, продолжил специалист. Овощи, фрукты, рыба, цельнозерновые продукты и растительные масла поддерживают здоровье сосудов, а соль, сахар, жирная и переработанная еда в избытке быстрее их изнашивают. Жирную и переработанную пищу, считает специалист, лучше исключить из рациона.

При хронической нехватке сна также возрастает вероятность гипертонии и сбоев сердечного ритма, предупредил Калюжин. Большинству взрослых, подчеркнул он, нужен стабильный сон продолжительностью 7–8 часов.

Он также назвал важными условиями отказ от курения, алкоголя и регулярный контроль артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови.

Ранее кардиолог Юлия Лысакова отметила, что регулярное употребление овощей, фруктов, жирной рыбы и орехов может снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Она рекомендовала съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов каждый день. С ее слов, такое количество способствует улучшению работы эндотелия и помогает снизить артериальное давление.