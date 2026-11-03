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03 ноября, 11:37

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Врач Лысакова: 400 граммов овощей и фруктов положительно сказываются на здоровье сердца

Врач объяснила, какие продукты помогают снизить риск болезней сердца

Фото: depositphotos/06photo

Регулярное употребление овощей, фруктов, жирной рыбы и орехов может снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-кардиолога Юлию Лысакову.

Она посоветовала съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно. По ее словам, такое количество продуктов способствует улучшению работы эндотелия и помогает снизить артериальное давление.

Также врач рекомендовала использовать оливковое масло, которое содержит мононенасыщенные жиры и полифенолы с противовоспалительными свойствами.

Кроме того, кардиолог посоветовала есть жирную рыбу, в том числе лосося, макрель, сардины, сельдь и тунца. Эти продукты богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить вероятность коронарной болезни.

Еще одним полезным дополнением к рациону может стать смесь орехов – ее употребление, как рассказала Лысакова, позволяет существенно уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с низкожировой диетой.

"Облик суперпродукта – это маркетинг. В реальности все несколько иначе. Лучшая инвестиция в ваше сердце – это сбалансированная тарелка, а не поиск чудо-ягоды", – отметила кардиолог.

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, какие специи стоит добавлять в рацион в холодное время года. По ее словам, имбирь, куркума и корица помогают согреться, а тмин, фенхель и кориандр способствуют пищеварению. Специалист также отметила противовоспалительные свойства некоторых пряностей и их влияние на обмен веществ.

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