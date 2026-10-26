Врач Белоусов: мед теряет часть полезных свойств при добавлении в горячий чай

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Мед не теряет все полезные свойства при добавлении в горячий чай, однако часть активных компонентов может разрушаться под воздействием высокой температуры. Об этом "Газете.ру" рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

По словам специалиста, при нагревании меда его основные питательные свойства, в том числе содержание углеводов, сохраняются. Поэтому утверждение о том, что горячий чай полностью лишает продукт пользы, неверно.

При этом врач рекомендовал немного остужать напиток перед добавлением меда. Сильный нагрев может снижать содержание некоторых полезных компонентов, а также влиять на вкус продукта.

Белоусов напомнил, что мед содержит большое количество простых сахаров, поэтому важно учитывать его количество в рационе. Несмотря на распространенное представление о чае с медом как о лечебном напитке, сам продукт не является лекарством и не может заменить лечение или гарантированно защитить от простуды.

Гастроэнтеролог также отметил, что у некоторых людей избыток сладкого может вызывать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, в том числе вздутие. Кроме того, мед способен провоцировать аллергические реакции.

"Если человек любит чай с медом, не нужно отказываться от этой привычки. Главное – соблюдать меру и воспринимать такой напиток как приятное дополнение к рациону, а не как универсальное средство от всех заболеваний", – подчеркнул специалист.

Отдельно врач напомнил, что мед нельзя давать детям младше одного года из-за риска опасных инфекционных осложнений. Взрослым при отсутствии противопоказаний можно употреблять его в умеренных количествах.

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