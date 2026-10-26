Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 13:05

Общество
Главная / Новости /

Врач Белоусов: мед теряет часть полезных свойств при добавлении в горячий чай

Врач объяснил, почему не стоит добавлять мед в горячий чай

Фото: depositphotos/ChamilleWhite​

Мед не теряет все полезные свойства при добавлении в горячий чай, однако часть активных компонентов может разрушаться под воздействием высокой температуры. Об этом "Газете.ру" рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

По словам специалиста, при нагревании меда его основные питательные свойства, в том числе содержание углеводов, сохраняются. Поэтому утверждение о том, что горячий чай полностью лишает продукт пользы, неверно.

При этом врач рекомендовал немного остужать напиток перед добавлением меда. Сильный нагрев может снижать содержание некоторых полезных компонентов, а также влиять на вкус продукта.

Белоусов напомнил, что мед содержит большое количество простых сахаров, поэтому важно учитывать его количество в рационе. Несмотря на распространенное представление о чае с медом как о лечебном напитке, сам продукт не является лекарством и не может заменить лечение или гарантированно защитить от простуды.

Гастроэнтеролог также отметил, что у некоторых людей избыток сладкого может вызывать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, в том числе вздутие. Кроме того, мед способен провоцировать аллергические реакции.

"Если человек любит чай с медом, не нужно отказываться от этой привычки. Главное – соблюдать меру и воспринимать такой напиток как приятное дополнение к рациону, а не как универсальное средство от всех заболеваний", – подчеркнул специалист.

Отдельно врач напомнил, что мед нельзя давать детям младше одного года из-за риска опасных инфекционных осложнений. Взрослым при отсутствии противопоказаний можно употреблять его в умеренных количествах.

Ранее заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова рассказала, что регулярное употребление клюквы и брусники помогает поддерживать сосуды в здоровом, эластичном состоянии. Это считается вкладом в профилактику атеросклероза и гипертонии.

Читайте также


обществоеда

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика