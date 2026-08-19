Главные традиции и приметы Яблочного Спаса

Август в народном календаре – месяц щедрых даров: 19 августа православные христиане празднуют Яблочный Спас. В этот день природа окончательно поворачивает на осень, а яблоки становятся не просто едой, а символом обновления и благодати. Откуда взялась традиция освящать плоды и какие приметы подскажут, какой будет зима – в материале Москвы 24.

Преображение Господне и "первое осенье"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Яблочный Спас – это уникальный пример того, как глубокая христианская догматика органично вписалась в повседневный уклад жизни русского крестьянина. В основе церковной составляющей лежит великий двунадесятый праздник – Преображение Господне. Согласно евангельскому повествованию, незадолго до своих крестных страданий Иисус Христос вместе с тремя ближайшими учениками – Петром, Иаковом и Иоанном – поднялся на гору Фавор. Во время молитвы произошло чудо: лицо Спасителя воссияло ярче солнечного света, а его одежды стали ослепительно белыми. Ученики увидели беседующих с Учителем пророков Моисея и Илию, а с небес раздался глас Божий, свидетельствующий о божественной природе Христа. Это событие символизирует ту внутреннюю перемену, преображение души, к которому призван каждый верующий человек.

На Руси это осмыслили через призму сельскохозяйственного цикла. Почему же в центре праздника оказались именно яблоки, а не виноград, который созревал в Палестине и который освящали в Византии? Ответ прост: в северных широтах виноград был редкостью, поэтому Русская православная церковь установила традицию освящать именно яблоки – самые распространенные и любимые плоды.

С этим днем был связан один из самых строгих запретов в крестьянском быту. До Яблочного Спаса категорически воспрещалось срывать и есть яблоки нового урожая. Особенно сурово этот запрет соблюдали родители, пережившие смерть своих детей. Существовало поверье, что на том свете Господь угощает умерших детей райскими яблоками и если мать или отец попробуют новый урожай до праздника, то их ребенок на небесах останется без угощения. Именно поэтому утро 19 августа начиналось с похода в храм, где корзины с яблоками окропляли святой водой. После наступал долгожданный момент разговения: плодами угощали всех родных, соседей, нищих на паперти, а самые лучшие и красивые яблоки относили на кладбище, чтобы помянуть усопших предков.

Погодный барометр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Захаров Игорь

В народном сознании Яблочный Спас служил своеобразным водоразделом, после которого кардинально менялась погода и уклад сельской жизни. К этому дню было приурочено бесчисленное множество примет, позволявших крестьянам строить прогнозы на осень и зиму, планируя свои работы и запасы.

Главная и самая устойчивая примета гласит: погода в день Яблочного Спаса определяет характер всей предстоящей осени. Если 19 августа стоит ясный, солнечный и безветренный день, то и осень будет сухой и теплой, а зима придет с заметным опозданием и не ударит сильными морозами. Если же небо хмурится, а с утра моросит дождь, стоит готовиться к затяжной, сырой и промозглой осени, которая плавно перетечет в холодную пору. Крестьяне подмечали также, что сухой ветер в этот день сулит снежную зиму, а если после обеда внезапно теплеет – значит, бабье лето будет долгим и радостным.

Наблюдения за животными и насекомыми тоже давали пищу для размышлений. Если к 19 августа ласточки и журавли уже начинали собираться в стаи и тянуть на юг, это служило верным признаком того, что сентябрь будет ранним и по-настоящему осенним, с заморозками. А вот назойливое поведение мух, которые в этот день лезут в глаза и кружатся над столом, предвещало скорую перемену погоды и надвигающееся ненастье. В полях к этому времени завершали сев озимых: считалось, что рожь, посеянная до Спаса, плохо переживет холода, а вот посеянная сразу после праздника взойдет дружно и даст отличный урожай в следующем году.

Существовали и бытовые приметы, связанные с семейным благополучием. Считалось, что в день Преображения нельзя прогонять или тем более убивать пчел, ведь они трудились все лето на благо человека. В этот день было принято щедро накрывать стол: печь шарлотки и пироги с яблочной начинкой, варить варенье и ставить на стол все, что дал сад. Существовало поверье, что тот, кто откажется отведать свежего яблока в этот праздник, накличет на себя нужду и голод. А незамужние девушки верили, что если в ночь на Спас положить освященное яблоко под подушку и загадать желание, то оно непременно сбудется, а суженый сам найдет дорогу к дому.