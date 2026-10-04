CNN: подозреваемый в нападении на борту Flydubai мог действовать в одиночку

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Второй пилот авиакомпании Flydubai, подозреваемый в попытке захвата управления самолетом во время рейса из Дубая в Тель-Авив, вероятно, действовал в одиночку. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальное лицо.

"Международные следователи все еще работают над установлением его мотива, однако официальное лицо из Израиля сообщило, что информация, полученная в ходе расследования, позволяет предположить, что подозреваемый действовал в одиночку", – говорится в публикации на сайте телеканала.

По данным итальянской газеты Corriere della Sera, нападавший мог отключить оба двигателя Boeing 737. На видеозаписи, снятой пассажирами в салоне, видно, как включается аварийное освещение.

Как отмечает газета со ссылкой на двух командиров Boeing 737, такое освещение загорается при потере основного источника питания и переходе на аккумуляторы – это возможно при отключении генераторов или обоих двигателей. Следователи пытаются установить, перевел ли пилот переключатели подачи топлива из положения Run в положение Cutoff.

Подобный сценарий уже был зафиксирован при крушении самолета Air India в июне 2025 года, однако тогда авиакатастрофа произошла через несколько секунд после взлета.

При этом, как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники, власти Объединенных Арабских Эмиратов передали Израилю полные списки пассажиров и членов экипажа рейса еще до инцидента.

В списках были указаны данные о гражданстве пилотов. Несмотря на то, что попытавшийся захватить управление самолетом второй пилот оказался гражданином Омана, у которого нет дипотношений с Израилем, израильские органы не передавали возражений властям ОАЭ относительно состава экипажа рейса.

30 сентября во время рейса Flydubai из ОАЭ в Израиль один из пилотов атаковал своего напарника Смита Маччхара, вооружившись ножом. В израильском оборонном ведомстве предположили, что нападение было попыткой устроить авиакатастрофу и разбить самолет.

Получивший ранения пилот смог разблокировать дверь кабины, после чего трое пассажиров нейтрализовали злоумышленника. Один из них, Янив Хайон, взял на себя пилотирование воздушного судна. Самолет совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии. Оба члена летного экипажа были направлены в медицинское учреждение

Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил о планах наградить пассажиров, участвовавших в задержании нападавшего, а также врача Шота Мусаева, оказавшего помощь капитану.