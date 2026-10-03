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03 октября, 09:40

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WAM: прокуратура ОАЭ назвала инцидент на рейсе Flydubai попыткой теракта

Прокуратура ОАЭ назвала инцидент на рейсе Flydubai попыткой теракта

Фото: depositphotos/Feverpitch

Предварительное расследование инцидента на рейсе Flydubai FZ1073 установило, что второй пилот пытался совершить террористический акт. Об этом сообщает эмиратское госагентство WAM со ссылкой на слова генерального прокурора ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси.

Как сообщает ABC News со ссылкой на источники, вторым пилотом мог быть 29-летний гражданин Омана Хаммам аль-Хаммами. По информации телеканала, в 2024 году, когда аль-Хаммами работал помощником второго пилота в Oman Air, у него обнаружили материалы экстремистского характера. После этого ему позволили продолжить работу в авиакомпании, но перевели на административную должность.

30 сентября во время рейса Flydubai из ОАЭ в Израиль один из пилотов атаковал своего напарника Смита Маччхара, вооружившись ножом. В израильском оборонном ведомстве выдвинули версию, что нападение было попыткой устроить авиакатастрофу и разбить самолет.

Пилоту, получившему ранения, удалось разблокировать дверь кабины, после чего трое пассажиров нейтрализовали злоумышленника. Один из них, Янив Хайон, взял на себя пилотирование воздушного судна. Самолет совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии. Оба члена летного экипажа были направлены в медицинское учреждение

Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил о планах наградить пассажиров, участвовавших в задержании нападавшего, а также врача Шота Мусаева, оказавшего помощь капитану.

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