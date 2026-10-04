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Председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил о победе политической силы на выборах в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины). Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Спасибо всем вам. Мы благодарим всех, кто нас поддерживал", – отметил Додик.

По его словам, партия вместе с коалиционными партнерами получит две трети мандатов в парламенте Республики Сербской нового созыва.

"Благодарю также президента Путина, который принял нас перед выборами", – заявил он.

Ранее Додик отмечал, что поддерживает Москву в ее усилиях по сохранению государственных и национальных ценностей. По его словам, Запад пытается пресечь коммуникации сербов с Россией, так как окружающие Сербию и Республику Сербскую страны являются членами НАТО и Евросоюза.