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13 июня, 08:44

Политика

Додик заявил о намерении Запада минимизировать коммуникации сербов с РФ

Фото: 123RF.com/florin1961

Запад попытается пресечь коммуникации сербов с Россией. Об этом ТАСС заявил председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"Первый аспект заключается в том, что Европейский союз буквально окружил Сербию и Республику Сербскую. Хорватия, Венгрия, Румыния, Болгария, Греция, Италия – все являются членами НАТО и членами Европейского союза", – отметил он.

По словам Додика, они пытаются втянуть в ЕС Черногорию и Албанию. Этот процесс, вероятно, будет ускоряться, допустил политик.

"Речь идет не только об авиасообщении. То есть тут НАТО и Евросоюз выступают за одно и то же", – добавил он.

Как ранее сообщали западные СМИ, власти стран ЕС готовят свое население к войне с Россией. Журналисты утверждают, что возрастающая ненависть к российской стороне в Европе предвещает "прямое подстрекательство" и подготовку совести к необходимости военного столкновения.

Кроме того, НАТО активно увеличивает военный потенциал на своих восточных рубежах. Они направлены на милитаризацию Европы и подрыв ее системы безопасности.

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