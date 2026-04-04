МИД РФ сообщил о наращивании военной силы на восточном фланге НАТО

Блок НАТО активно увеличивает военный потенциал на своих восточных рубежах, сообщила пресс-служба российского МИД.

Данные шаги, по мнению дипведомства, направлены на милитаризацию Европы и подрыв ее системы безопасности.

Как напомнили в министерстве, Североатлантический альянс, несмотря на то, что позиционирует себя как оборонительная организация, уже провел 10 волн расширения. Причем 7 из них произошли после распада СССР, хотя ранее НАТО обещало не продвигаться на восток.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва воспринимает НАТО как альянс, действия которого направлены против интересов России.

Схожей позиции придерживается и глава МИД Сергей Лавров, по мнению которого планы готовящегося Североатлантическим альянсом конфликта против России четко просматриваются в заявлениях европейских лидеров.

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов также отметил, что гипотетический распад НАТО может создать потенциальные угрозы для России. На сегодняшний день, по его словам, европейские страны взяли курс на достижение стратегической независимости от США и начали активно наращивать свои военные возможности.