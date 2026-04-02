Политолог Кортунов: распад НАТО может создать угрозы для России

Гипотетический распад НАТО может создать потенциальные угрозы для России. При этом ситуация остается неопределенной, считает политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Своим мнением он поделился в беседе с Москвой 24.

На сегодняшний день, по его словам, европейские страны взяли курс на достижение стратегической независимости от США и начали активно наращивать свои военные возможности.

При реализации запланированных мер к 2035 году на военные нужды Европы будет тратиться 3,5% ВВП, а на сопутствующую инфраструктуру – 1,5%. Таким образом, через 10 лет военные расходы Запада могут достичь порядка 900 миллиардов долларов, что сопоставимо с текущими тратами Штатов.

"Это очень серьезный военный потенциал, который может стать вызовом для безопасности России", – подчеркнул Кортунов.

Однако вероятность успешной ремилитаризации Европы остается под вопросом из-за серьезных экономических, социальных и демографических проблем, продолжил он. Тем не менее даже без участия США европейские государства могут представлять значительную угрозу России, но ее масштаб будет зависеть от выполнения планов.

При этом говорить о распаде НАТО пока преждевременно, подчеркнул политолог, напомнив, что Альянс имеет значительную институциональную устойчивость, существует уже несколько десятилетий, а также поддерживается мощными бюрократическими и лоббистскими структурами, включая США.

"Для Вашингтона НАТО не полностью потеряло свою ценность: США не хотят терять политическое влияние на Европу, особенно с учетом возможных предстоящих конфликтов с Китаем. При этом отношения внутри Альянса будут меняться", – пояснил эксперт.

Важным событием, по его наблюдениям, станет саммит Североатлантического Альянса в Анкаре в начале июля, на котором Вашингтон, вероятно, представит новое видение. Предполагается, что речь пойдет о перераспределении военных расходов, освобождении американских ресурсов для укрепления позиций в Индо-Тихоокеанском регионе и, возможно, сокращении присутствия в Европе.

Тем не менее, несмотря на громкие ожидания в США, действия главы Белого дома Дональда Трампа вызывают неоднозначную реакцию, обратил внимание Кортунов. В частности, конгресс принял резолюцию, запрещающую президенту действовать в одностороннем порядке по вопросу выхода из НАТО.

Политолог теоретически допустил возможность такого решения, пока республиканцы сохраняют контроль над обеими палатами конгресса, но указал на слабеющие позиции Трампа внутри страны.

"На промежуточных выборах в ноябре, скорее всего, как минимум нижняя палата перейдет под контроль демократов, и тогда получить поддержку конгресса для официального выхода из НАТО станет практически невозможно", – подытожил эксперт.

Предположение о "смерти" НАТО в ближайшем будущем ранее высказал ветеран миротворческих миссий ООН Дэн Вигго Бертгун. Причем причиной, по его мнению, может стать не одномоментный кризис, а затянувшийся процесс "деградации".

По словам Бертгуна, регресс в Альянсе начался еще задолго до конфликта на Украине. Он также отметил, что уже видно начало распада организации, которая не в силах выполнять цели, ради которых была создана.