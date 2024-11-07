Путин назвал НАТО единственным оставшимся в мире блоком и откровенным анахронизмом

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НАТО является единственным оставшимся в мире блоком и откровенным анахронизмом. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Российский лидер подчеркнул, что это единственный блок, спаянный "обязаловкой", жесткими идеологическими догмами и клише. По его мнению, Альянс не прекращает экспансии на восток Европы и пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая собственные уставные документы.

Путин заявил, РФ не раз говорила о разрушительной роли, которую Альянс продолжал играть, особенно после распада СССР и Варшавского договора, когда НАТО утратила формальный, декларированный повод и смысл существования.

Президент также обратил внимание, что страны НАТО довели ситуацию на Украине до госпереворота и вынудили РФ на ответные действия, добившись того, чего хотели, с началом украинского конфликта. Также Путин рассказал, что европейские лидеры говорили ему в лицо, что не понимают, почему их им пугают.

Между тем Путин в ходе выступления на "Валдае" заявил, что западные страны попытались сокрушительно ударить по России и отлучить ее от мировой политики и экономики, однако это не удалось. Лидер РФ отметил, что западные антироссийские санкции не возымели эффекта. Россия необходима миру, и никакие решения западных начальников не поменяют это, указал он.