Сийярто заявил, что экономические санкции против России не работают

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МИД Венгрии считает несостоятельными попытки стран Запада исключить Россию из системы международной торговли, так как санкции против РФ не работают, а конфликт с Украиной продолжается. Об этом заявил глава ведомства государства Петер Сийярто, пишет ТАСС.

По его словам, страны, призывающие исключить Россию из соответствующих отношений, сами ведут бизнес в государстве в больших объемах. Например, Европа до сих пор закупает российский сжиженный природный газ, также в США продолжаются поставки урана для производства ядерного топлива для американских АЭС, напомнил политик.

Помимо этого, по мнению Сийярто, ни к чему не привели и поставки оружия на Украину. В связи с чем глава МИД напомнил, что Венгрия выступает за скорейшее прекращение огня и урегулирование украинского конфликта исключительно мирным путем.

Ранее он назвал планы стран Евросоюза по отказу к 2027 году от энергоносителей из РФ идеологическим подходом, который Будапешт не будет разделять. Так как Венгрия полностью довольна сотрудничеством с Россией и не получала предложений лучше, поэтому не будет отказываться от газа из РФ.

Он также сообщил, что в случае отмены для Будапешта исключения из санкций на закупку трубопроводной российской нефти, Венгрия наложит вето в ЕС на сами санкции.