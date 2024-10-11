Сийярто жестко ответил журналисту, назвавшему его визит в РФ провокацией

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на Петербургском международном газовом форуме жестко ответил журналисту немецкого телеканала ZDF, который назвал визит министра в Россию "еще одной венгерской провокацией в адрес Брюсселя".

"Нет. Во-первых, постарайтесь вести себя по отношению к Венгрии вежливым и уважительным образом. Это суверенное право страны – решать, в каком мероприятии министры принимают участие, а в каком нет", – приводит ТАСС ответ Сийярто.

Дипломат добавил, что ни Германия, ни ее правительство не могут диктовать Венгрии, какие страны могут посещать ее представители.

В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Украину, Россию и Китай для обсуждения мирных инициатив по украинскому конфликту.

По данным зарубежных СМИ, визиты Орбана в Москву и Пекин вызвали ярость в странах Евросоюза и НАТО, в связи с чем западным лидерам пришлось поспешно объяснять, что у венгерского премьера не было легитимности и мандата от ЕС на переговоры о перемирии.