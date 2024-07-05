Премьер Венгрии Орбан прибыл в Москву

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваши.

"Глава правительства встретится с президентом России Владимиром Путиным", – цитирует его информационное агентство MTI.

По словам представителя Орбана, премьер-министр планирует обсудить урегулирование конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о возможном визите Орбана в Москву.

2 июля Орбан посетил Киев для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Главной темой встречи стала возможность достижения мира. Кроме того, Орбан и Зеленский обсудили текущие вопросы двусторонних отношений.

Во время переговоров премьер Венгрии предложил Украине рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы начать переговоры с РФ об урегулировании конфликта. Однако замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев не примет такую идею. По его словам, Венгрия – не первая страна, которая выдвигает подобные предложения.

