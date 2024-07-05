05 июля, 11:40Политика
Боррель исключил возможность контактов ЕС с Путиным
Фото: AP Photo/Virginia Mayo
Евросоюз исключает для себя официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, рассказал глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
Он объяснил позицию ЕС тем, что проводимая РФ спецоперация на Украине исключает официальные контакты с Путиным.
По словам Борреля, председательствующий в Совете ЕС венгерский премьер Виктор Орбан не имеет права представлять объединение в случае приезда в Россию. Так, этот визит проходит лишь в рамках двусторонних отношений Москвы и Будапешта.
"Премьер-министр Орбан не получал никакого мандата от Совета ЕС на визит в Москву", – цитирует его ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о возможном визите премьер-министра Венгрии в столицу. До этого Орбан посетил Украину, предложив Киеву начать переговоры с Москвой. Однако это не устроило украинского президента Владимира Зеленского, хоть он и обещал рассмотреть предложения Будапешта.
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