Боррель исключил возможность контактов ЕС с Путиным

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Евросоюз исключает для себя официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, рассказал глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

Он объяснил позицию ЕС тем, что проводимая РФ спецоперация на Украине исключает официальные контакты с Путиным.

По словам Борреля, председательствующий в Совете ЕС венгерский премьер Виктор Орбан не имеет права представлять объединение в случае приезда в Россию. Так, этот визит проходит лишь в рамках двусторонних отношений Москвы и Будапешта.

"Премьер-министр Орбан не получал никакого мандата от Совета ЕС на визит в Москву", – цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о возможном визите премьер-министра Венгрии в столицу. До этого Орбан посетил Украину, предложив Киеву начать переговоры с Москвой. Однако это не устроило украинского президента Владимира Зеленского, хоть он и обещал рассмотреть предложения Будапешта.

