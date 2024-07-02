Премьер Венгрии прибыл в Киев

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы венгерского правительства Берталана Хаваши, главной темой встречи станет возможность достижения мира. Кроме того, Орбан и Зеленский обсудят текущие вопросы двусторонних отношений.

Это первый визит Орбана в Киев с момента начала СВО. В отличие от других лидеров стран Евросоюза, венгерский премьер выступает против поставок вооружений украинской армии и за урегулирование конфликта мирным путем.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Будапешт выступает против миссии НАТО на Украине, но не может ее предотвратить, так как большинство членов Альянса высказались в поддержку этой идеи.

Он также указывал, что страны Запада подошли к точке невозврата в украинском конфликте, что может повести за собой их прямое столкновение с Россией.

