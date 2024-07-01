Эксперт Шпетле: Венгрия не сможет изменить политику ЕС, став его председателем

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Венгрия, став председателем ЕС, не сможет поменять политику Евросоюза, уверен венгерский политический эксперт Георг Шпетле.

"Больших коренных перемен не будет, Венгрия не скажет, что ЕС сейчас же закрывает границы от мигрантов, такого веса у председательства нет. Я бы скорее сказал, что она может дать импульсы, подсветить проблемы и предложить их решение, что тоже важно", – цитирует его РИА Новости.

Эксперт считает, что должность председателя объединения скорее символическая, хоть она и позволяет немного "указать направление". Поэтому антироссийская риторика ЕС, думает Шпетле, может немного ослабнуть, однако решающего перелома ждать не приходится.

Многие в ЕС считают Венгрию противником, убежден он, поскольку Будапешт мыслит независимо, имея по многим вопросам свое мнение. Председателем Еврокомиссии снова стала Урсула фон дер Ляйен, поэтому противники нахождения Венгрии в ЕС будут продолжать пытаться изолировать Будапешт, уверен эксперт.

"Венгрия не хочет выходить из ЕС, правительство скорее хотело бы, чтобы ЕС изменился таким образом, чтобы у стран было больше свободы, потому что пока во всем диктует Брюссель", – отметил он.

Главными приоритетами венгерского председательства, которое продлится полгода с 1 июля 2024 года, станут борьба с нелегальной миграцией, повышение европейской конкурентоспособности и борьба с решениями, которые "усложняют жизнь" европейским аграриям, заключил он.

НАТО готовится к войне с Россией, но это еще можно остановить, рассказывал ранее глава МИД страны Петер Сийярто. Такое же мнение высказывал и премьер-министр Виктор Орбан, который отмечал, что Европа вступила в очередную стадию подготовки к войне с РФ.

