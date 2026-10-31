Программу ко Дню лисицы подготовил Московский зоопарк

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

1 ноября Московский зоопарк приглашает жителей и гостей города посетить семейную программу в честь Международного дня лисицы, организованную вместе с центром развития и психологической помощи "Лисена арт". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 10:00 до 14:00 в павильоне "Дом птиц" для всех посетителей будут открыты творческие мастерские. Гости смогут вместе смастерить семейный альбом с лисами. Принять участие можно по входному билету в зоосад.

Специальный приз получат гости, пришедшие с пятью вещами с изображением лисы. Это может быть значок, шапка, носки, сумка или шарф. Вручат подарки с 13:30 до 14:00 в павильоне "Дом птиц".

Вместе с тем в социальных сетях центра "Лисена арт" прошел творческий конкурс "Лиса – мудрость природы, вдохновение для сердца". Фотографии, рисунки и фигурки лис можно было прислать до 25 октября включительно.

Лучшие работы определит экспертное жюри во главе с Родионом Газмановым. Авторы получат награды в 13:00 в библиотеке Московского зоопарка. Немногим ранее, в 12:00, там же они смогут увидеть спектакль "Лисичкины сказки". А после этого для призеров проведут экскурсию.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября Московский зоопарк сократит время работы на 1 час. Начиная с этой даты посетить его можно будет с 09:00 до 17:00. При этом вход будет работать до 16:00. Также со 2-го числа из-за реконструкции территории перестанет работать главный вход.