"Аэрофлот" скорректирует расписание из-за ограничений в Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует время вылета и отменяет часть рейсов в связи с временными ограничениями в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Их перелет будет выполнен после снятия ограничений.

В компании предупредили, что возможен дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов, если экипажу потребуется отдых для соблюдения нормативов рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетов.

Временные ограничения ввели в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково утром 31 октября.

Домодедово и Внуково принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами. Статус рейса пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

