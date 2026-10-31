31 октября, 10:57Транспорт
Аэропорты Внуково и Шереметьево перешли на обслуживание рейсов по согласованию
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ведомство пояснило, что меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе гавани. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.
На фоне этого возможны корректировки в расписании рейсов. Их статус пассажиры могут узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее Российский союз туриндустрии напомнил, что в случае задержек рейсов пассажирам стоит отслеживать уведомления авиаперевозчика и через его онлайн-сервисы выбирать один из предложенных вариантов – например, перебронирование или возврат билета.