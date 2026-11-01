Рэпера Macan внесли в базу ГУР Украины

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российский рэпер Macan (Андрей Косолапов) оказался в базе данных главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом свидетельствуют сведения портала.

В качестве причин включения артиста украинская сторона указала его "устойчивую идеологическую лояльность" российским властям. В карточке также отмечается, что исполнитель является лидером общественного мнения и входит в число самых прослушиваемых музыкантов России.

Отдельно в базе упоминается служба Косолапова в Росгвардии, которую он проходит с осени 2025 года.

Ранее в базу ГУР внесли российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко и еще 44 отечественных спортсменов, представляющих различные виды единоборств. В качестве основания для включения Емельяненко украинская сторона указала его высказывания о том, что жители Крыма сделали правильный выбор, проголосовав на референдуме за воссоединение с Россией.