Депутат Коломейцев: брать отпуск в ноябре финансово невыгодно

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Ноябрь 2026 года может оказаться невыгодным месяцем для отпуска сотрудников с фиксированным окладом. Причина заключается в небольшом количестве рабочих дней: при пятидневной неделе их будет всего 20. Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

По словам депутата, при одинаковом окладе стоимость одного рабочего дня зависит от количества рабочих дней в месяце. Если сотрудник уходит в отпуск, часть зарплаты за пропущенное время заменяется отпускными, размер которых может оказаться меньше обычного заработка.

Коломейцев пояснил, что с финансовой точки зрения выгоднее планировать отдых на месяцы с большим количеством рабочих дней. В качестве примера он привел декабрь 2026 года, на который приходится 22 рабочих дня.

Парламентарий также напомнил, что зарплату рассчитывают исходя из количества рабочих дней в конкретном месяце, а отпускные – на основании среднего заработка. Из-за разницы в принципах расчета в одних случаях сотрудник практически ничего не теряет, а в других может недополучить несколько тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Элеонора Кавшар рассказала, что при планировании отпуска в 2027 году стоит обратить внимание на март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. В январе и мае из-за большого количества выходных и праздников отдых может оказаться менее выгодным с финансовой точки зрения.