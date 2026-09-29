Россиянам рассказали, когда стоит искать работу активнее

Искать работу активнее всего стоит с февраля по апрель и с сентября по октябрь. В эти периоды компании чаще публикуют вакансии и запускают новые проекты.

Экономисты относят к более сложным для трудоустройства месяцам май, июль, август и декабрь, а также первую половину января. В праздничные дни и сезон отпусков собеседования часто переносят, а решения по кандидатам принимают медленнее.

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