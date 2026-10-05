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05 октября, 19:10

Происшествия

Обвиняемый в убийстве предпринимательницы и ее дочери в Москве сжег их одежду

Фото: ТАСС/Данил Айкин

Обвиняемый в убийстве предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери в Москве Теймураз Гогиашвили пытался скрыть следы преступления и сжег их одежду. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Одежду убитых он сжег в металлической бочке на территории гаражно-строительного кооператива", – уточнили в ведомстве.

В свою очередь, следователи готовят материалы для отправки Гогиашвили на психолого-психиатрическую судебную экспертизу, добавили в столичном управлении СК России.

Фрагменты тела Церетели 3 октября нашли в квартире дома на Жулебинском бульваре. Предпринимательница была бывшей женой ресторатора Мамуки Церетели. Вместе они числились учредителями ООО "Даник", которое с 1992 года занимается арендой и управлением недвижимостью.

По подозрению в преступлении задержали сожителя женщины Гогиашвили. В его гараже полицейские нашли тело дочери Церетели, а также оружие и боеприпасы.

Как рассказали в правоохранительных органах, части тела предпринимательницы он пропустил через мясорубку, а ее дочь расчленил. Суд арестовал Гогиашвили до 3 декабря.

Задержанный по подозрению в двойном убийстве в Москве признался в преступлении

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