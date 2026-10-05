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05 октября, 17:23

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РИА Новости: задушившая младенца в Шереметьево не стояла на учете по беременности

Задушившая младенца в аэропорту Шереметьево не стояла на учете по беременности – СМИ

Фото: 123RF.com/since1985

Мать, которая задушила новорожденного мальчика в аэропорту Шереметьево, не стояла на учете в женской консультации по беременности. Об этом РИА Новости заявили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что гражданский муж женщины приходится отцом младенцу.

Инцидент произошел 3 октября: 30-летнюю женщину и новорожденного обнаружили в туалете авиагавани. По предварительным данным, женщина родила ребенка, а затем задушила его. Ее доставили в больницу, однако она скончалась из-за потери крови.

СМИ писали, что в Шереметьево она прилетела из Турции с мужчиной и дочерью от первого брака. Утверждалось, что мужчина обратил внимание на округлившийся живот возлюбленной, но разговаривать об этом пара не стала.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. О ходе расследования доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

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