Дело возбуждено после обнаружения тел матери и новорожденного в аэропорту Шереметьево

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В уборной зоны прилета аэропорта "Шереметьево" в подмосковных Химках обнаружили тела 30-летней женщины и новорожденного мальчика. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Следственный отдел по городу Химки возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Сейчас устанавливаются причины смерти матери и ребенка, а также обстоятельства, при которых они погибли.

Ранее в Дагестане в Кизлярском районе из гидротехнического канала Старый Терек извлекли тело новорожденного. Следователи установили личность матери и задержали ее.

В отношении женщины возбуждено дело об убийстве новорожденного. Следствие готовит ходатайство о заключении ее под стражу, обстоятельства устанавливаются.