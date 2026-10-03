03 октября, 10:29Происшествия
Дело возбуждено после обнаружения тел матери и новорожденного в аэропорту Шереметьево
Фото: sledcom.ru
В уборной зоны прилета аэропорта "Шереметьево" в подмосковных Химках обнаружили тела 30-летней женщины и новорожденного мальчика. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
Следственный отдел по городу Химки возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Сейчас устанавливаются причины смерти матери и ребенка, а также обстоятельства, при которых они погибли.
Ранее в Дагестане в Кизлярском районе из гидротехнического канала Старый Терек извлекли тело новорожденного. Следователи установили личность матери и задержали ее.
В отношении женщины возбуждено дело об убийстве новорожденного. Следствие готовит ходатайство о заключении ее под стражу, обстоятельства устанавливаются.