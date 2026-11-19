Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим​

Московская областная дума ввела штрафы до 45 тысяч рублей за выпас сельскохозяйственных животных в местах, не предназначенных для этих целей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Как пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, запрет на выпас сельскохозяйственных животных касается объектов, предназначенных для движения пешеходов и транспорта, а также общественных территорий и пространств. Исключение предусмотрено для содержания животных в парках.

За нарушение запрета гражданам грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам – от 7 до 10 тысяч рублей, юридическим лицам – от 20 до 25 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года штрафы увеличатся: для граждан – от 4,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 12 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 45 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что владельцам земельных участков в ряде регионов России может грозить штраф за наличие лоха узколистного – растения, признанного опасным инвазивным видом. С 1 марта 2026 года этот считающийся лекарственным средством кустарник включен в перечень чужеродных растений. За несоблюдение требований по борьбе с такими видами гражданам грозит взыскание до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 700 тысяч рублей.

