Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Российский лекарственный препарат на основе экзосом для лечения мужского бесплодия проходит клинические исследования. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Это перспективное направление требует своего дальнейшего развития", – сказал он.

Мурашко 19 ноября обратился с видеообращением к участникам VII Национального конгресса по регенеративной медицине в Москве. По его словам, Минздрав России видит точки роста мирового уровня в области бесклеточных технологий в регенеративной медицине.

Ранее Минздрав в методических рекомендациях указал, что мужчин, которые регулярно посещают бани, сауны и иные места с повышенной температурой окружающей среды, следует направлять на исследование качества спермы (спермограмму) и консультацию к врачу-урологу.

Уточнялось, что давать пациенту соответствующие направления рекомендуется для оценки рисков нарушений репродуктивного здоровья.

