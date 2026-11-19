19 ноября, 14:05Регионы
В Крыму сообщили об отсутствии дефицита бензина
Фото: depositphotos/zorandim
Дефицита бензина в Крыму нет. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник главы республики Олег Крючков.
По его словам, все логистические поставки топлива на полуостров организованы. Крючков отметил, что жители и гости Крыма сами создают искусственный ажиотаж.
Советник главы республики подчеркнул, что необходимости запасаться канистрами с бензином нет, а власти смогут погасить ажиотаж в ближайшие дни.
Вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост с помощью беспилотников 16 и 17 ноября, в результате чего конструкция была повреждена. По факту случившегося возбудили уголовное дело о террористическом акте.
В третий раз Украина атаковала мост в ночь на 19 ноября, после чего движение временно остановили. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что железнодорожники устраняют последствия атаки.