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Дефицита бензина в Крыму нет. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, все логистические поставки топлива на полуостров организованы. Крючков отметил, что жители и гости Крыма сами создают искусственный ажиотаж.

Советник главы республики подчеркнул, что необходимости запасаться канистрами с бензином нет, а власти смогут погасить ажиотаж в ближайшие дни.

Вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост с помощью беспилотников 16 и 17 ноября, в результате чего конструкция была повреждена. По факту случившегося возбудили уголовное дело о террористическом акте.

В третий раз Украина атаковала мост в ночь на 19 ноября, после чего движение временно остановили. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что железнодорожники устраняют последствия атаки.