Фото: 123RF.com/alexkoral

Бесплатные катера из порта Крым в порт Кавказ в Краснодарском крае начнут курсировать с 20 ноября. Об этом ТАСС сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, автомобили будут следовать до порта Крым, затем пассажиры пересядут на катера. На другой стороне – в порту Кавказ – их будут ждать автобусы. Они повезут людей до Краснодара или Тамани в зависимости от маршрута.

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено из-за вражеской атаки 19 ноября. В результате два поезда "Таврия" между Москвой и Крымом задерживались в пути. Отмечалось, что движение восстановят ориентировочно с 16:00 19 ноября. Последствия атаки устраняются.

До этого украинские войска уже атаковывали Крымский мост 16 и 17 ноября. В результате конструкции сооружения получили повреждения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о террористическом акте.