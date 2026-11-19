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Атаки на Крымский мост не могли быть организованы силами одной только Украины. По мнению бывшего аналитика разведки Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера, к ним причастны страны НАТО, включая Великобританию, Францию, Германию и США, пишет ТАСС.

Риттер утверждает, что американская авиация проводила разведку и передавала данные, которые помогли определить цель. Поэтому, считает он, ошибочно объяснять произошедшее исключительно попытками Киева сорвать переговоры.

По словам экс-аналитика, за действиями украинской стороны стоят государства, которые используют ее как инструмент давления на Россию. Он заявил, что их цель – ослабить российское государство и в конечном итоге добиться его разрушения.

Риттер также считает, что российский ответ на атаки неизбежен. Однако он полагает, что Москва не станет наносить его таким образом, который мог бы сорвать трехстороннюю встречу Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

16 и 17 ноября украинские вооруженные формирования атаковали Крымский мост с помощью беспилотников. В результате конструкция получила повреждения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о террористическом акте по статье 205 УК РФ.

Третья атака произошла в ночь на 19 ноября. После нее движение по мосту временно остановили.