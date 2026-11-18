Фото: vk.ru/Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Кольском районе Мурманской области, одного из них госпитализировали. Об этом сообщили в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона.

Авария произошла 18 ноября на 13-м километре автодороги Кола – Серебрянские ГЭС. Микроавтобус Mitsubishi Delica съехал с проезжей части в кювет и перевернулся. Причины случившегося уточняются.

Ранее ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легковушки произошло в поселке Целина Ростовской области. Предварительно, водитель медицинского автомобиля выехал на перекресток на красный свет с включенными маячками и сигналом, однако не убедился в безопасности маневра и врезался в другую машину.

Находившаяся в машине скорой помощи фельдшер скончалась до приезда медиков. Оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

