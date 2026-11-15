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15 ноября, 14:02

Происшествия

В Ростовской области фельдшер погибла при столкновении скорой помощи с легковушкой

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Ростовской области"

В поселке Целина Ростовской области произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легкового автомобиля. В результате аварии погибла фельдшер, еще два человека получили травмы, сообщает Госавтоинспекция региона в МАХ.

Авария произошла 14 ноября около 07:21 на улице Транспортной напротив дома № 68. По предварительным данным, водитель скорой помощи 1956 года рождения выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

При этом он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем "3034L6", которым управлял водитель 1954 года рождения.

Находившаяся в машине скорой помощи фельдшер 1961 года рождения скончалась до приезда врачей. Оба водителя получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Приморском крае в городе Большой Камень столкнулись автомобили скорой помощи и вневедомственной охраны. После удара легковая машина загорелась. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний 2009 года рождения. Всем раненым оказали медицинскую помощь, прокуратура взяла проверку обстоятельств ДТП на контроль.

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