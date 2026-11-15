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15 ноября, 11:15

Происшествия

Два человека пострадали при столкновении самолетов в аэропорту Майами

Фото: depositphotos/zimmytws

Грузовой и пассажирский самолет столкнулись в международном аэропорту Майами. В результате пострадали два человека, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на авиауправление округа Майами-Дейд.

"Двум пострадавшим на месте происшествия была оказана медицинская помощь в связи с незначительными травмами, но госпитализация не потребовалась", – указано в сообщении.

По данным пожарно-спасательной службы, в аэропорту столкнулись Boeing 767 авиакомпании UPS и Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines. Они соприкоснулись друг с другом на пересечении двух рулежных дорожек. Один лайнер прибыл в аэропорт, а другой планировал вылететь. На работу аэропорта этот инцидент не повлиял.

Ранее военный самолет потерпел крушение в районе авиабазы ВВС США Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии. По данным СМИ, речь идет об истребителе F-16. Травмы получил один человек, однако его состояние не уточнялось.

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