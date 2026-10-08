Два человека погибли при крушении небольшого самолета в Калифорнии

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Два человека погибли при крушении небольшого самолета недалеко от аэропорта Петалума в американском штате Калифорния. Об этом сообщает New York Post.

Самолет разбился утром 7 октября вскоре после взлета из муниципального аэропорта Петалума. Воздушное судно упало в поле рядом с аэропортом, после чего загорелось.

На борту находились два человека, оба погибли. Их личности пока не раскрываются.

Причина крушения на данный момент неизвестна. Обстоятельства произошедшего устанавливают Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Неделей ранее в Калифорнии разбился медицинский вертолет. По данным властей штата, воздушное судно рухнуло вскоре после взлета с острова Санта-Каталина.