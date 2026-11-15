Макрон предложил принять Украину в НАТО

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Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал принять Украину в состав НАТО. Об этом он написал в соцсети X.

Французский лидер также рекомендовал европейцам определиться, чего Европа хочет добиться в послевоенный период, а также уточнить конкретные ожидания от США в отношении европейской безопасности.

"Я убежден в том, что Украина играет ключевую роль вместе с НАТО, в рамках которой ей отведено достойное место", – сказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Североатлантический альянс с больным зубом. По ее словам, НАТО угнетает иммунитет Европы и всего мира, оттягивая на себя огромные ресурсы реагирования.

Между тем СМИ писали, что НАТО пересматривает подход к обороне и обсуждает возможность нанесения ударов вглубь территории России в случае военного конфликта с Москвой. В статье отмечается, что конфликты на Украине и на Ближнем Востоке заставляют Альянс отказаться от прежней сдержанности.

Новая оборонная концепция подразумевает атаки не только по войскам, которые могут пересечь границы стран НАТО, но и по тыловым военным базам, складам снабжения и оборонным предприятиям.

