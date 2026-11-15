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15 ноября, 10:15

Общество

В Рособрнадзоре решили не менять модели ЕГЭ по математике и информатике в 2027 году

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Экзамены по профильной математике и информатике в 2027 году проведут по тем же моделям, что и в 2026 году. Такое решение приняли после общественно-профессионального обсуждения проектов экзаменационных материалов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

В ведомстве уточнили, что при рассмотрении спецификаций и демонстрационных вариантов ЕГЭ-2027 учли поступившие предложения и замечания. По итогам обсуждения решили сохранить действующие модели экзаменов без изменений.

Основной период ЕГЭ в 2027 году пройдет с 1 июня по 9 июля. Также в ноябре 2026 года Рособрнадзор планирует представить для общественно-профессионального обсуждения модели экзаменов 2028 года, чтобы выпускники и учителя могли заранее ознакомиться с предстоящими изменениями и подготовиться к сдаче.

Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников и экстернов для допуска к экзаменам в 2026 году пройдет 2 декабря. Подать заявление на участие необходимо до 18 ноября.

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