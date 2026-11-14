В СК заявили, что девушку на Сельскохозяйственной улице смертельно ранил ее знакомый

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Девушку на Сельскохозяйственной улице, по предварительным данным, смертельно ранил ее знакомый. Об этом сообщили в столичном управлении СК России.

Уточняется, что после этого он попытался свести счеты с жизнью в стрелковом клубе на улице Марксистской. Сейчас молодой человек госпитализирован в одну из городских больниц. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве в квартире жилого дома на Сельскохозяйственной улице обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти. У погибшей было ножевое ранение. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ ("Убийство").

До этого СК России возбудил уголовное дело по факту похищения и убийства семейной пары в Ростовской области. Фигурантом дела стал 26-летний местный житель. Позднее мужчина признался в содеянном.

