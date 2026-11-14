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14 ноября, 17:45

Шоу-бизнес

Суды удовлетворили два первых иска к ресторанному бизнесу Лепса

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Суды Москвы и Подмосковья удовлетворили два иска из шести к ресторанной компании "Лофт Групп", в которой 80% принадлежит певцу Григорию Лепс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.

По иску подмосковного ООО "Ритейл Логистик", специализирующегося на оптовой торговле напитками, с компании Лепса взыскали около 123 тысячи рублей, а по заявлению индивидуального предпринимателя Дмитрия Климовицкого – около 262 тысяч рублей.

Еще три иска на общую сумму свыше 600 тысяч рублей находятся в процессе рассмотрения, одно заявление – на 2 648 рублей – к производству пока не принято.

Ранее СМИ сообщали, что налоговая задолженность двух компаний, учредителем которых является Лепс, превысила 600 тысяч рублей. Всего артист числится учредителем в восьми организациях. Он занимается ресторанным и курортным бизнесом, производством очков, а с 2024 года – добычей руд и песков драгоценных металлов.

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