Киркорову запретили открывать новый бизнес в РФ до осени 2028 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народному артисту Филиппу Киркорову запретили открывать новый бизнес в России до осени 2028 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные налоговой.

Причиной ограничений оказались недостоверные сведения, внесенные двумя компаниями артиста в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Одна из них – "Филипп Киркоров Корпорейшн" – остановила свою работу, а вторая – "Филл фо ю", занимающаяся торговлей одеждой, обувью и другими товарами, – указала неверный адрес.

Совокупный срок запрета на регистрацию нового бизнеса будет длиться до 18 сентября 2028 года. Аналогичное ограничение распространяется на гендиректора "Филл фо ю" Арсена Айрапетова, который несколько лет работал стилистом Киркорова. Для него установлен запрет до конца октября 2027 года.

Помимо этих двух компаний, у Киркорова имеются организации в сфере исполнительских искусств, области радиовещания и строительства жилых и нежилых зданий.

Ранее Киркоров обратился в Савеловский районный суд Москвы с иском о защите чести и достоинства после публикации статьи о его задолженности по ЖКХ. Он настаивает, что опубликованные сведения не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.

