Школьница слила в Сеть рецепты блогера Pauline Cake из закрытого чата

Фото: Москва 24/Анна Селина

Школьница слила в Сеть платные рецепты популярного кондитера Pauline Cake (настоящее имя – Полина Филимонова. – Прим. ред.), публиковавшиеся в закрытом чате для обладателей подписки. Об этом телеграм-канал "112" сообщил после разговора с Филимоновой.

Блогер-кондитер с аудиторией почти 3 миллиона подписчиков ведет закрытый Secret Chat, где публикует техкарты и уроки для кондитеров. Подписка на него стоит 1 500 рублей в месяц, а число участников превышает 500 человек.

Одна из учениц стала выкладывать материалы из чата в открытый доступ. В комментариях ей напомнили, что за распространение чужих материалов могут возникнуть проблемы с законом, однако публикации продолжились.

Сама Pauline Cake рассказала, что ей удалось установить личность девушки. Ею оказалась школьница Милена. По словам кондитера, предъявлять претензии к ней не будут, а ее аккаунт уже заблокировали.

Блогер не сильно переживает из-за публикации рецептов. По ее словам, ничего страшного в том, что другие люди будут готовить по ее техкартам, нет, наоборот, она хочет, чтобы они готовили и были счастливы.

Жители Москвы могли познакомиться с десертами Pauline Cake этим летом. В июле дубайская кондитерская впервые открыла поп-ап на Тверском бульваре и собрала большие очереди. Сладости расходились так быстро, что выдачу пришлось ограничить одним десертом в руки, а люди стояли по несколько часов.

Ранее суд в Москве оштрафовал на 30 тысяч рублей владельца пекарни на Казанском вокзале, где покупателям предлагали просроченную газировку и гнилые яблоки.

Нарушения выявила транспортная прокуратура вместе со специалистами центра гигиены и эпидемиологии. В продаже оказались безалкогольные напитки Fanta, Sprite и Ascania с истекшим сроком хранения, а также продукты с явными признаками порчи.

