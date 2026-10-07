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07 октября, 17:38

Шоу-бизнес

Бенни Бланко рассказал, как Селена Гомес подтолкнула его к отношениям

Фото: Getty Images/Oscars/Emma McIntyre

Продюсер Бенни Бланко рассказал, как певица Селена Гомес подтолкнула его к началу романтических отношений. Об этом он вспомнил в подкасте Friends Keep Secrets на YouTube.

По словам Бланко, в тот момент между ними еще не было определенности. Перед отъездом Гомес в Нью-Йорк она несколько раз спросила продюсера, кем они друг другу приходятся.

Бланко сначала не понял, что именно имеет в виду певица. Тогда Гомес уточнила, что хочет знать, как ей отвечать, если в Нью-Йорке кто-нибудь спросит о ее отношениях с продюсером. Бланко признался, что именно тогда понял – Гомес хочет стать его девушкой.

Он добавил, что этот разговор стал для него необходимым толчком к началу отношений.

Гомес и Бланко познакомились в 2013 году, а об их романтических отношениях стало известно в декабре 2023-го. В декабре 2024 года певица объявила о помолвке с продюсером, а в сентябре 2025-го пара сыграла закрытую свадьбу в Санта-Барбаре. На торжестве присутствовали около 170 гостей, среди которых были певица Тейлор Свифт, актриса Пэрис Хилтон и певец Эд Ширан.

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