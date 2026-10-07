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07 октября, 17:43

Культура

Манекенщики вышли на подиум в платьях на Неделе моды в Париже

Фото: Getty Images/Kristy Sparow

На Неделе моды в Париже манекенщики вышли на подиум в платьях. Видео с показа появилось на странице испанского стилиста и директора отдела моды издания Women's Wear Daily (WWD) в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Модели дефилировали на показе британского бренда Vivienne Westwood. Они представили несколько платьев, напоминающих древнеримские тоги, в том числе полупрозрачный фасон с разрезом до бедра и глубоким декольте, а также вариант с растительным принтом.

Один из участников шоу появился перед зрителями в объемном белом платье с драпировкой, подол которого он приподнял, обнажив ноги с татуировками. Образы дополняла обувь, напоминающая гибрид сандалий-гладиаторов и балеток.

Французская марка Courreges также выпустила манекенщиков в платьях, сделав в новой коллекции акцент на одежде в стиле унисекс. Модели примерили наряды А-силуэта длины мини.

Ранее стилист Александр Рогов перечислил модные тенденции, которые будут актуальны весной 2027 года. По его мнению, в весеннем сезоне стоит обратить внимание на полупрозрачные изделия, напоминающие пластик.

Кроме того, как отметил эксперт, будут актуальны изделия из кроше. Такие вещи появились в коллекциях Dolce&Gabbana, Bottega Veneta и Marco Rambaldi.

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