Vogue предсказал популярность женских стрижек под машинку

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Редакторы журнала Vogue предрекли популярность ультракоротким женским прическам. Прогноз опубликован на сайте издания.

Необычные женские прически, по мнению экспертов, войдут в моду, особенно это касается стрижек под машинку, "под мальчика" и вариантов пикси с различными текстурами – с взъерошенными или завитыми прядями.

На показе весенне-летней коллекции 2027 года модного дома Prada в Милане манекенщицы массово продемонстрировали подобные образы.

Ранее сообщалось, что осенью в моду вновь войдут прически, популярные в 1980-х. Например, актуальной станет укладка "ананас", когда каскадный хвост собирается на макушке, а пряди спадают на лицо. Также стоит попробовать объемные укладки, неровные стрижки и кудри, в том числе химическую завивку.

