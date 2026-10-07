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07 октября, 17:14

Шоу-бизнес

Дочь Градского обжалует в кассации отказ исключить его вдову из наследников

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Дочь музыканта Александра Градского намерена обжаловать в кассационном порядке решение Московского областного суда, который оставил в силе отказ исключить вдову артиста Марину Градскую из числа наследников. Об этом РИА Новости заявил ее адвокат Федор Герасименко.

По словам защитника, дочь артиста продолжит добиваться исключения его бывшей жены из списка наследников.

Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет после перенесенного инсульта.

В мае 2022-го между родственниками артиста началась борьба за наследство, так как он не успел оставить завещание. У Градского осталось 9 земельных участков, коммерческая и жилая недвижимость в Москве и не менее 5 автомобилей.

В сентябре 2025 года бывшая жена певца отстояла право на наследство. Вместе с тем суд обязал разделить порядка 100 миллионов рублей между наследниками после того, как эти деньги были похищены у его вдовы.

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