Около 100 млн рублей будет разделено между наследниками Александра Градского

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Суд обязал разделить около 100 миллионов рублей между наследниками музыканта Александра Градского, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Установлено, что после смерти артиста у его вдовы Марины Градской были похищены деньги в различных валютах на общую сумму около 100 миллионов рублей. После завершения уголовного дела о похищении старшие дети Градского обратились в суд для включения указанной суммы в наследственную массу и разделе между наследниками.

Градская не смогла доказать, что средства были ее личным имуществом, поэтому суд решил включить их в состав наследства и разделил между всеми детьми музыканта и его вдовой в равных долях.

Ранее Ольга Градская, которая была третьей женой артиста, отстояла право на наследство. Разногласия с вдовой Градского Мариной Коташенко длились с 2022 года. Их причиной стало то, что перед смертью певец не успел оставить завещание.

Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни. Он перенес инсульт.