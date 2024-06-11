Суд отказал детям Градского в аресте имущества его вдовы Коташенко

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тверской районный суд Москвы отказал детям народного артиста РФ Александра Градского Марии и Даниилу в аресте имущества вдовы отца. Иск бывшей жены певца Марины Градской (Коташенко) о разделе имущества был рассмотрен 11 июня.

Вдове также отказали в привлечении к участию органов опеки. Коташенко настояла на закрытом судебном процессе без СМИ. Кроме того, она не дает согласия на установку памятника на кладбище, рассказал газете "Известия" адвокат Шот Горгадзе.

По словам юриста, могила находится в плачевном состоянии. Он отметил, что общественность и поклонники удивляются сложившейся ситуации. Следующее судебное заседание назначено на 7 августа 2024 года.

Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Он перенес инсульт.

Борьба за наследство между его близкими началась в мае 2022 года. Она стала возможной, так как народный артист не успел оставить завещание. У Градского осталось девять земельных участков, коммерческая и жилая недвижимость в центре Москвы и минимум пять машин.